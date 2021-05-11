LTV: в апреле самый высокий рейтинг у "Согласия", за ним следует НО и СЗК

По информации программы Panorāma на LTV, в апреле самые высокий рейтинг был у "Согласия" — 12%. На втором месте — Национальное объединение (8%), на третьем — Союз "зеленых" и крестьян (7,7%) и замыкает четверку "Новое Единство" (7%).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно результатам опроса, за Attīstībai/Par! Свои голоса готовы отдать 5,6%, за "Прогрессивных" — 4,5%. К "Прогрессивным" приблизилась и новая политическая сила "Закон и Порядок", за который готовы голосовать 4,2%. Столько же граждан Латвии готовы проголосовать и за Русский Союз Латвии.

Что касается рейтинга Новой Консервативной партии, то эту партию сейчас готовы поддержать лишь 3,9% избирателей. Латвийское объединение регионов могут получить поддержку 2% граждан, на последнем месте осталась партия KPV LV.

Кроме того, еще 20,1% опрошенных респондентов не знали, за кого голосовать, еще каждый пятый сообщил, что не собирается принимать участие в выборах.

За другие партии и политические объединения готовы проголосовать 0,6% избирателей.