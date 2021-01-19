LTV: заболевшие Covid-19 студенты платной резидентуры оказались без пособия по болезни

Студенты, проходящие платную резидентуру, не имеют социальных гарантий, поэтому заболевание Covid-19 может их оставить без работы и без пособия по болезни, сообщает LTV.

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Резидент физической медицины Ольга Яковлева уже три года за свои деньги проходит резидентуру. Обучение включает в себя работу в больнице, за которую ей не платят. Скорее всего, именно там она заразилась Covid-19. “Я работаю в интенсивном уходе и приемном отделении вместе с неврологом. Плачу за обучение 418 евро в месяц, работаю на полную ставку - 8 часов в день, плюс 11 часов дежурства. Нет зарплаты”, - сказала Яковлева.

Так как ей не платят за работу, то за неё не совершаются социальные взносы, а значит, она не может получить пособие по болезни. Ольгу спасло только то, что она работает физиотерапевтом и там получает зарплату. Её заболевание актуализировало давнюю проблему - отсутствие платы за работу резидентов. Студенты бюджетных программ получают зарплату за работу в больницах, а студенты платных программ - нет, хотя и те и другие выполняют работу.

Юрист Солвита Олсена считает, что это ситуация бесправности: “Это не студенты, это молодые врачи. И это фактически эксплуатация, которую государство организует вместе с университетами”. По её мнению, больницы должны заключать трудовой договор с резидентами.

Рижский университет им. Страдиня считает, что ситуацию может решить увеличение бюджетных мест в резидентуре. Сейчас из 800 резидентов 106 платят за свою работу сами. В идеальной ситуации все студенты должны получить право пройти резидентуру за бюджетные деньги, говорит декан резидентуры РСУ Илзе Гропе.

В Минздраве согласны с тем, что платные резиденты должны иметь социальные гарантии. Однако решение там обещают предоставить только через год.