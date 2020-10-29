LTV: Заразившийся Covid-19 директор 71-й Рижской средней школы продолжал ходить на работу

Возможно, в 71-й Рижской средней школе нарушались требования эпидемиологической безопасности, информировал мэр Риги Мартиньш Стакис. Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы проверяет эти подозрения. В департаменте агентству LETA сообщили, что ситуация выясняется, но сути нарушений не раскрыли.

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Однако передача Латвийского телевидения "Панорама" сообщает, что речь идет о поведении директора школы Андрея Рыжикова, который ходил на работу, будучи инфицированным Covid-19. В результате еще восемь работников школы заразились коронавирусом.

Как рассказал передаче пожелавший остаться анонимным источник, Рыжиков в период с 12 по 16 октября приходил в школу с насморком, кашлем, температурой и жаловался на плохое самочувствие. Тест на Covid-19 он сделал только во время осенних каникул — результат оказался положительным.

Завтра в 10.30 самоуправление объявило удаленную пресс-конференцию, в которой примут участие Стакис и директор департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш.