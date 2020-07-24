LTV7: Кадастровая стоимость недвижимости на ул. Йомас вырастет в пять-шесть раз

Новая система расчёта кадастровой стоимости недвижимости нанесёт мощный удар по владельцам земли и зданий в Юрмале. Если в среднем по стране кадастровая цена недвижимости удвоится, то в Юрмале, она увеличится в три-четыре-пять, а то и шесть раз, сообщает Русское вещание LTV7.

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Новая кадастровая стоимость будет максимально приближена к рыночной стоимости жилья, что скажется на налоге на недвижимость, сообщает LTV7. Например, самое дорогое здание на улице Йомас — отель Jūrmala SPA. Сейчас его кадастровая стоимость — больше 5 млн евро. А в скором времени превысит 22 млн евро.

Но есть на улице Йомас и другое здание, которое оценивается миллионами евро. Это торговый центр Korso, построенный не так давно. Его владельцам придется рассчитывать, что налог на недвижимость вырастет в несколько раз. И если сейчас кадастровая стоимость составляет полтора миллиона, в будущем она превысит 6,5 млн евро.

И напоследок — земля на улице Йомас, 8. Здесь находятся три заброшенные постройки. И даже здесь кадастровая стоимость вырастет с 8 тыс. до 29 тыс. евро.

"Нас этот вопрос очень беспокоит. Поскольку в Юрмале очень неравномерное качество недвижимого имущества. Есть очень дорогие виллы, есть обычные квартиры, где живут обычные люди. Уже сейчас из-за того, что слишком большая цена, слишком большой налог, у нас 90% скидка всем юрмальчанам на налог на недвижимость", — говорит депутат Юрмальской думы от "Согласия" Елизавета Кривцова.

Скидки есть и у предпринимателей — к примеру, 50% на здание и 90% на землю, если объект задействован в туристической отрасли. Можно ли будет эти льготы применять после 2022 года — пока не ясно.