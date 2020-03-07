LTV7: Какие продукты войдут в новую корзину прожиточного минимума?

Министерство благосостояния готовит новую корзину прожиточного минимума. Она может быть утверждена в 2022 году. Как выяснила программа "Личное дело" на LTV7, в новой корзине не нашлось места колбасе и майонезу. Предполагается, что житель Латвии на продукты должен в месяц тратить не меньше 145 евро.

Латвия — единственная страна в Балтии, которая не высчитывает прожиточный минимум. Эту практику прекратили в 2014 году по той причине, что сама корзина прожиточного минимума — то есть набор товаров и услуг, без которых не прожить, была составлена в 1991 году. Так, например, в ней были расходы на подписку газет, но не было затрат на мобильную связь.

Но вот с подсчётом новой корзины возникли проблемы. Отвечает за подсчёт министерство благосостояния. Несколько лет ушло только на организацию конкурса — искали, кто же определит, что попадёт в корзину и сколько это будет стоить. Только сейчас лёд тронулся. Исследователям института Bior было поручено рассчитать состав продуктовой корзины. В нём оказалось 47 позиций: изделия из зерна, мясо, сухофрукты, приправы, сухофрукты, мёд. При этом никаких полуфабрикатов или промышленных продуктов: ни колбасы, ни майонеза, ни чипсов. Как пояснили исследователь института Bior Инесе Сиксна, корзина прожиточного минимума должна быть идеальной — продуктов должно хватать и они не должны нести вред здоровью.

Рассчитано пять таких идеальных корзин питания. Для детей разных возрастов, людей среднего возраста и пожилых людей. Разница в ежедневной сумме калорий, которые нужно собрать. У подростков побольше, а пенсионеров — поменьше. Средний показатель - 2 335 килокалорий в день.

На потребление такого количества калорий, нужно потратить 145 евро. Это подсчёты, которые произвели SKDS и Projektu kvalitātes vadība. "На мой взгляд эта сумма маленькая, будет много людей, которые посчитают также, - говорит Марис Брантс, исследователь Projektu kvalitātes vadība. - Но также будут люди в Латвии, у которых нет и этой суммы. Которые умудряются проживать и на меньшие суммы".

Это только первая часть корзины. Вторая будет представлена к лету. В ней будут товары и услуги, без которых житель Латвии не может обойтись. А сама корзина может быть утверждена правительством и Сеймом ориентировочно к 2022 году.

В министерств благосостояния подчёркивают: корзина имеет скорее иллюстративное значение, может послужить для анализа благосостояния жителей. Но не для установления размера пособий и пенсий. Этого не было и при старой корзине. В свою очередь представители общественных организаций в интервью программе отметили, что прожиточный минимум необходим при расчётах минимальной зарплаты и пенсий. В противном случае смысла в нём нет.