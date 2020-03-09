LTV7: Рига больше не будет строить социальное жилье

Столица Латвии прекращает строительство социального жилья. Как сообщает программа "Личное дело" Русского вещания на LTV7, в ближайшие три года не будет реализовано ни одного нового проекта. А муниципальное жилье Рига перестала строить еще десять лет назад.

В Риге сейчас в очереди на социальное и муниципальное жилье в 10 разных регистрах стоит больше 3000 человек. Весной этого года в столице откроется новый комплекс социального жилья Рижский центр здоровья "Болдерая" однако это последний реализуемый проект.

"В ближайшие три года не будет нового социального жилья", — сказала Русскому вещанию представитель Департамента жилья и среды Рижской думы Ингрида Мутьянко.

После завершения строительства в распоряжении у столицы будет 20 социальных домов и 48 муниципальных. Еще у города есть 360 социальных квартир в различных многоквартирных жилых домах города. Кроме этого в Риге сейчас огромные проблемы со сьемом жилья, особенно у молодых семей. Но и муниципальное жилье город не строит уже последние 10 лет.

Сейчас у Риги на реализацию строительных проектов есть возможность брать ссуды в Госскассе по очень выгодным условиям. На сумму до 20% от оборотных средств города. Это примерно 200 миллионов евро. В Департаменте жилья и среды Рижской думы говорят, что лимит поручительств исчерпан и Рига больше не может строить, поскольку муниципальная строительная компания Rīgas pilsētbūvnieks имеет долговые обязательства за предыдущие проекты порядка 80 млн. евро. Однако эту информацию опровергают в Министерстве финансов.

"Рига не обращалась за ссудами. Но и без этих ссуд у Рижской думы есть возможности реализовать такие проекты. В 2019 году подоходный налог с населения пополнялся очень хорошо и дополнительно к тому, что Рижская дума планировала, она получили еще 70 миллионов евро. Это может быть тем самым возможным ресурсом с помощью, которого город может реализовать свои строительные проекты", — говорит представитель Минфина Алексис Яроцкис.