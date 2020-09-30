LTV7: Рижский аэропорт почти полгода ждет помощи от государства

Еще в апреле правительство решило выделить Рижскому международному аэропорту почти 50 миллионов евро. Деньги позволили бы повысить основной капитал и продолжить работу. По состоянию на 30 сентября Рижский аэропорт государственной поддержки не получил, сообщает программа "Сегодня вечером" на LTV7.

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250 миллионов для национального авиаперевозчика airBaltic правительство успело выделить гораздо оперативнее — еще весной. А вот с Рижским аэропортом, где базируется тот же airBaltic, вышла заминка. Свои миллионы аэропорт, где за лето было уволено несколько сотен работников, не получил до сих пор.

Любое дополнительное вмешательство государства в авиацию должно быть одобрено в Еврокомиссии, объясняют в министерстве сообщения. По словам его госсекретаря Илонды Степановой, Еврокомиссия по-прежнему оценивает поданную документацию.

Примечательно, что государственная помощь, на которую рассчитывает аэропорт, не является подарком. Вложения придется возвращать. Пока же воздушная гавань "проедает" накопления. "В предыдущие годы у аэропорта были хорошие финансовые показатели. И начало года было хорошим. У нас есть достаточные резервы. И обеспечивать работу в достаточном объеме мы сможем до конца года, — рассказывает представитель аэропорта Rīga Лаура Кулакова. — Конечно, параллельно есть и план Б. Если мы не сможем получить господдержку. Этот сценарий связан с получением денег на финансовых рынках".

Говоря простым языком — придется брать кредит в банке. Но в аэропорту надеются, что утвердить дополнительные государственные вливания удастся до конца октября.