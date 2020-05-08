LTV7: военные предложили электронные браслеты для больных COVID-19

Национальные вооруженные силы (НВС) предложили разработать модель электронного браслета для больных COVID-19, сообщает Русское вещание LTV7. Помимо мониторинга здоровья человека, браслет мог бы сообщать ответственным службам местоположение больного во время двухнедельного карантина. Но вот в Минздраве о такой задумке латвийской армии ничего не знают.

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Латвийские студенты создали платформу CrisisLab, объединившую около 250 учащихся разных вузов. Они призывали обращаться к ним с идеями о том, как сделать борьбу с COVID-19 более эффективной, и за две недели в разработки было принято 25 проектов.

Одну из идей предложили Национальные вооруженные силы. Они попросили разработать электронный браслет для больных COVID-19.

"Он одевается на руку и передает данные о температуре, местоположении и пульсе. В дальнейшем, если продолжить разработку, можно добавить такой датчик, как оксигенация. Это в случае с COVID-19 особенно важно, потому что, если начинаются ухудшения, вначале падает оксигенация", — рассказала Констанция Крузе, руководитель группы студентов, которой поручен проект.

Браслет передает данные медикам и контролирующим органам. Последним он сообщает о местонахождени пациента и о попытках снять устройство. Батарея браслета должна выдержать 14 дней работы. Примерная стоимость одного браслета — 32 евро.

В министерстве здравоохранения "Русскому Вещанию" заявили, что ничего не знают желании военных разработать такой браслет. НВС отказались комментировать свою же идею. В министерстве обороны, в свою очередь, заявили, что НВС не просили разрабатывать подобное устройство, а идею предложил "один из коллег из НВС".

Что будет с задумкой дальше, неясно.

"Это уже как решит государство, потому что этот проект не может быть реализован без согласия государства, без того, чтобы государство было включено. Например, мы не предусматриваем того, что мы будем обрабатывать данные людей или будем иметь доступ к данным людей", — говорит Констанция Крузе.

Подобные браслеты сейчас использует Служба пробации. Глава службы Михаил Папсуевич признает, что использование электронных браслетов для контроля больных COVID-19 — это еще и правовой вопрос: "Технически это возможно. Другой вопрос — возможно ли это с правовой точки зрения. И с правовой точки зрения, если мы хотим что-то такое применять, должны быть определенные нормы, которые дают разрешение. Если мы говорим об осужденных, то это уголовный закон, который предвидит такую меру, как электронный мониторинг. И это один из самых серьезных законов в плане ограничения прав и свобод человека".

По мнению Михаила Папсуевича, браслет не нужен всем, так как большинство больных честно изолируется. Контроль необходим, если человек уже однажды нарушил правила.