ЛУ судится с Латвийской федерацией бейсбола
Foto: LETA

На этой неделе в суде Латгальского предместья Риги начнется устное слушание спора между Латвийским университетом (ЛУ) и Латвийской федерацией бейсбола (ЛФБ) на сумму почти в 4000 евро, сообщила агентству LЕТА представитель ЛУ Яна Саулите.

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Саулите рассказала, что между университетом и федерацией заключен договор об использовании бейсбольного поля, которое находится в Риге, на ул. Лаувас 4, рядом с факультетом социальных наук Латвийского университета. "Федерация долгое время не оплачивала использование поля, поэтому ЛУ хочет взыскать ее через суд", — сообщила представитель ЛУ.

Более подробную информацию о конкретной сумме Саулите не предоставила. Судебное заседание по этому делу назначено на 26 мая.

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LETA

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LETA
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