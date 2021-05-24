ЛУ судится с Латвийской федерацией бейсбола

На этой неделе в суде Латгальского предместья Риги начнется устное слушание спора между Латвийским университетом (ЛУ) и Латвийской федерацией бейсбола (ЛФБ) на сумму почти в 4000 евро, сообщила агентству LЕТА представитель ЛУ Яна Саулите.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Саулите рассказала, что между университетом и федерацией заключен договор об использовании бейсбольного поля, которое находится в Риге, на ул. Лаувас 4, рядом с факультетом социальных наук Латвийского университета. "Федерация долгое время не оплачивала использование поля, поэтому ЛУ хочет взыскать ее через суд", — сообщила представитель ЛУ.

Более подробную информацию о конкретной сумме Саулите не предоставила. Судебное заседание по этому делу назначено на 26 мая.