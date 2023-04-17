ЛУ за 3,86 млн евро продал бывшее административное здание на улице Базницас

Латвийский университет (ЛУ) продал на аукционе за 3,86 млн евро комплекс недвижимости площадью 5221 кв. м в Риге, на улице Базницас, 5, сообщили в отделе коммуникаций университета.

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Первоначальная аукционная цена недвижимости была установлена в размере 3 650 000 евро, или 699 евро за квадратный метр, в итоге была предложена цена, на 210 000 евро превысившая стартовую.

Здание на улице Базницас, 5, исторически выполняло несколько функций. Недвижимость изначально строилась как арендный дом, со временем была преобразована в административное здание ЛУ, но в последние годы не использовалась для нужд администрации ЛУ.

Представители ЛУ сообщили, что в ближайшие месяцы университет планирует выставить на торги два объекта недвижимости в Риге: здание на улице Зеллю, 8, где раньше располагался факультет физики и математики, и здание на Юрмалас гатве, 76, где раньше находился факультет педагогики, психологии и искусства.

Как сообщалось, в этом году ЛУ планирует продолжить процесс отчуждения части своего имущества в соответствии с планом развития недвижимости ЛУ, инвестировав полученные средства в развитие Академического центра в Торнякалнсе.