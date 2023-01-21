Лучше молчать? Три четверти русскоязычных жителей Латвии не готовы свободно высказываться о политике

Зажиточные и нуждающиеся граждане Латвии голосовали на парламентских выборах за разные партии. Также разным партиям отдавали предпочтения латыши и русскоязычные избиратели. При этом если бы все избиратели, имеющие право голоса, пришли бы на парламентские выборы, то победителем бы стал Союз "зеленых" и крестьян, такие выводы делаются в социологическом исследовании "Надежды на стабильность или жесткое требование перемен", посвященном итогам выборов в 14-й Сейм.

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Автор исследования "Надежды на стабильность или жесткое требование перемен. Что означают выборы в Сейм 2022 года" — политолог Ивета Кажока. Проект PROVIDUS реализован при поддержке FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG. Один из главных выводов, сделанный по итогам опроса избирателей в декабре 2022 года — в латвийском обществе наблюдается глубокая поляризация. Главные линии разлома — лингвистическая (язык семьи) и социальная (уровень доходов).

С полной версией исследования на латышском и английском языках можно ознакомиться здесь.

Этническое голосование сохраняется



На выборах в 14-й Сейм граждане Латвии, которые говорят в семье на латышском и русском языках, голосовали преимущественно за разные политические партии.

Среди русскоязычных граждан были популярны "Стабильность", "Согласие", Русский союз Латвии и "Суверенная власть". Любопытно, что партия "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса гораздо популярнее в русскоязычной среде, нежели чем в латышской.

В исследовании подчеркивается, что русскоязычные избиратели не отсиживались дома, а пришли на выборы в 14-й Сейм (в отличие от внеочередных выборов в Рижскую думу, когда около трети русскоязычных избирателей не проголосовали). Суммарный результат "Стабильности", "Согласия", Русского союза Латвии и "Суверенной власти" близок к максимально возможному, делают вывод авторы исследования. При этом раздробленность привела к тому, что представительство в Сейме получили только две партии — "Стабильность" и "Латвия на первом месте".

Нейтральны в национальном плане — то есть, привлекают, как избирателей с латышским, так и с русским родным языком — две политических силы: Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные".

За "Новое Единство", Национальное объединение, "Объединенный список" и "Консервативных" голосовали преимущественно латыши.

При этом в исследовании делается вывод о том, что мнения граждан с латышским и граждан с русским языком драматически отличаются в оценке того, может ли в Латвии любой человек свободно и без опасений высказывать свое мнение о политике. Среди латышей этого мнения придерживается 61% респондентов, среди русскоязычных — только 23%.

Партии делятся не только этнически, но и социально



В исследовании сделан важный вывод: политические партии делятся не только этнически, но и социально.

Так зажиточные граждане голосовали за такие партии как "Новое Единство", "Прогрессивных" и Attīstībai/Par!. Отметим, что все эти политические партии ориентированы на современную западно-европейскую повестку дня — дигитализацию, "зеленый курс", признание прав ЛГБТ+.

"Стабильность" Алексея Росликова и Союз "зеленых" и крестьян, выдвигавший в премьер-министры Айвара Лембергса, напротив, поддерживают нуждающиеся слои общества.

Любопытно, что выравненная социально электоральная база — есть и зажиточные, и нуждающиеся избиратели — у "Объединенного списка" и "Согласия".

При этом в исследовании утверждается, что "Новое Единство" стало победителем выборов благодаря тому, что "отбило" избирателей у партнеров по коалиции 13-го Сейма — Национального объединения, Attīstībai/Par, "Консервативных". Также "Новое Единство" конкурировало за голоса избирателей с "Объединенным списком" и "Прогрессивными". То есть, "Новое Единство" "не зашло" на оппозиционное поле — почти не смогло привлечь избирателей, которые критично относятся к деятельности правительства.

При этом, если бы представить, что участие в выборах было бы обязательным, и все граждане, имеющие право голосам, им бы воспользовались, то победителем бы стало не "Новое Единство", а Союз "зеленых" и крестьян, допускается в исследовании. Другим партиям повышение явки было бы невыгодно. Низкая явка, напротив, улучшила их результаты на реальных выборах.