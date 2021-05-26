Лукашенко о ситуации с посольством Латвии: Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство

Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство, приняв решение о высылке сотрудников латвийского посольства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

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"В ситуации с посольством Латвии, которое в полном составе было выдворено, Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство, имеющее на это право", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, в эти дни в Риге проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран-участниц турнира. На днях мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый исторический флаг.

После этого в МИД Беларуси был вызван посол Латвии Эйнар Семанис. Ему, а также всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства было предложено покинуть Беларусь.