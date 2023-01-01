Лунное затмение, северное сияние и звездопады: на что полюбоваться в латвийском небе в 2023 году

В следующем году с разных точек планеты можно будет наблюдать в общей сложности два солнечных и два лунных затмения. В Латвии можно будет увидеть только одно частичное лунное затмение, однако будут солнечные сияния и звездопады, сообщают Латвийское астрономическое общество и компания StarSpace.

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Наблюдатели смогут увидеть на небе пять планет солнечной системы и традиционные метеорные потоки. Особенно удачным будет год для наблюдения Венеры. В первой половине года ее будет видно по вечерам, а осенью — по утрам.

Вечером 28 октября 2023 года из Латвии можно будет наблюдать частичное лунное затмение. Оно будет небольшим — тень от Земли закроет только десятую часть Луны. Поскольку в следующем году продолжит увеличиваться солнечная активность, высока вероятность, что в Латвии снова можно будет наблюдать северное сияние.

20 апреля будет гибридное солнечное затмение, в некоторых местах оно будет полным, в некоторых — кольцеобразным. Его можно будет наблюдать из юго-восточной Азии, Австралии, Филиппин, Индонезии, Новой Зеландии и Папуа — Новой Гвинеи. 5 мая в Африке, Азии и Австралии можно будет наблюдать частичное лунное затмение. 14 октября в Северной и Южной Америке можно будет наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, а 28 октября в Северной Америке, на востоке Южной Америки, в Европе, Африке, Азии и Австралии будет видно частичное лунное затмение. В Латвии оно начнется в 22:35, максимум будет в 23:13, а в 23:54 затмение закончится.

В 2023 году из Латвии можно будет увидеть все самые яркие планеты Солнечной системы. Меркурий будет видно по вечерам в середине апреля, а утром лучше всего его будет видно 22 сентября. Венеру будет видно по вечерам с февраля до конца июня, а по утрам — с сентября по декабрь. Марс можно будет наблюдать по вечерам и в первой половине ночи с января по май, юпитер — по вечерам с января по начала марта, по утрам и во второй половине ночи — с июля по сентябрь, а всю ночь — с октября до конца года. 1 и 2 марта рядом с Юпитером будет Венера. Сатурн будет виден во второй половине ночи в июле, в августе и сентябре его будет видно всю ночь, а с октября до конца года — по вечерам.

Максимумы метеорных потоков — квадрантиды, персеиды и геминиды — ожидаются соответственно 4 января, 14 августа и 14 декабря. Кроме того, весь год можно будет наблюдать более мелкие потоки, и также "падения звезд" вне метеорных потоков.

Астрономическое общество отмечает, что в последние годы становится все больше спутников связи, которые в ночном небе выглядят как перемещающиеся яркие точки. По словам астрономов, они мешают астрономическим наблюдениям.