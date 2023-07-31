LVC: больше всего временных светофоров — на Видземском шоссе
Foto: DELFI

В государственной сети автодорог строительные работы ведутся на 88 участках дорог, во многих местах движение организовано по одной полосе с временными светофорами. Больше всего таких участков — семь — находятся на Видземском шоссе (A2) от поворота на Цесис (P20) до Ридзене, время в пути составит час, сообщили агентству LETA представители госпредприятия Latvijas valsts ceļi (LVC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На Валмиерском шоссе (A3) от Мурьяни до Браслы количество светофоров увеличено до четырех, и здесь водители проведут почти час в пути. На маршруте Рига-Валмиера (A3) временный светофор установлен и возле поворота на Цесис (P14).

На этой неделе от Валмиеры до Ренцени (P17) уже есть два участка реверсивного движения со светофорами, а еще на пяти участках движение регулируется дорожными знаками приоритета. Проезд всего участка займет 45 минут.

LVC призывает при планировании поездок изучить карту ремонтных работ на сайте предприятия www.lvceli.lv, где можно найти информацию обо всех участках строительных работ и ограничениях движения, и считаться с дополнительным временем в дороге, если необходимо пересечь участок строительных работ.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Dabas varenība, vīnogulāji un mazzināmas pērles Talsu novadā
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?