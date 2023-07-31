LVC: больше всего временных светофоров — на Видземском шоссе

В государственной сети автодорог строительные работы ведутся на 88 участках дорог, во многих местах движение организовано по одной полосе с временными светофорами. Больше всего таких участков — семь — находятся на Видземском шоссе (A2) от поворота на Цесис (P20) до Ридзене, время в пути составит час, сообщили агентству LETA представители госпредприятия Latvijas valsts ceļi (LVC).

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На Валмиерском шоссе (A3) от Мурьяни до Браслы количество светофоров увеличено до четырех, и здесь водители проведут почти час в пути. На маршруте Рига-Валмиера (A3) временный светофор установлен и возле поворота на Цесис (P14).

На этой неделе от Валмиеры до Ренцени (P17) уже есть два участка реверсивного движения со светофорами, а еще на пяти участках движение регулируется дорожными знаками приоритета. Проезд всего участка займет 45 минут.

LVC призывает при планировании поездок изучить карту ремонтных работ на сайте предприятия www.lvceli.lv, где можно найти информацию обо всех участках строительных работ и ограничениях движения, и считаться с дополнительным временем в дороге, если необходимо пересечь участок строительных работ.