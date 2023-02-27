LVC предупреждает о заснеженных и обледеневших дорогах

В понедельник утром в Латгале и центральной части страны движение по главным и региональным дорогам затруднено , предупреждают Latvijas Valsts ceļi.

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Заснеженные участки чистят и обрабатывают. Для улучшения ситуации на дороги выведено 52 единицы спецтехники ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs.

Движение затруднено на Рижской окружной (А5), на участке от Саулкалне до Скривери и от Ницгале до Патерниеки Даугавпилсского шоссе (А6), на Елгавском шоссе (А8), на участке от Риги до Аннениеки Лиепайского шоссе (А9), от Риги до Тукумса на Вентспилсском шоссе (А10), от Столбовки до Терехово на дороге Екабпилс-Резекне-Лудза-граница РФ (А12), на участке от Рушеницы до Медуми на автодороге Гребенево - Резекне-Даугавпилс-граница Литвы (Медуми) (А13), на Даугавпилсской окружной (А14), от Тинужи до поворота на Скривери на автодороге Тинужи-Кокнесе (Р80).

Из-за погодных условий движение затруднено в окрестностях Тукумса, Добеле, Елгавы, Огре, Валмиеры, Балви, Лудзы, Прейли Даугавпилса и Краславы.

Водителей призывают быть внимательными, выбирать соответствующую дорожному покрытию скорость движения и сохранять безопасную дистанцию.