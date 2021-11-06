LVC: серьезные аварии чаще всего происходят на менее загруженных дорогах

Аварии с переворачиванием транспортного средства чаще всего происходят на дорогах местного значения с низкой интенсивностью движения. В свою очередь, на региональных и государственных дорогах на участках со средне-интенсивным транспортным потоком уязвимые участники дорожного движения чаще страдают от ДТП. К таким выводам пришли специалисты Latvijas Valsts ceļi (LVC), проанализировав статистику тяжелых аварий за этот год.

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Аварии с переворачиванием транспортного средства чаще всего происходят на дорогах местного значения с низкой интенсивностью движения. В свою очередь, на региональных и государственных дорогах на участках со средне-интенсивным транспортным потоком уязвимые участники дорожного движения чаще страдают от ДТП. К таким выводам пришли специалисты Latvijas Valsts ceļi (LVC), проанализировав тяжелую статистику аварий за этот год.

Всего с 1 января по 24 октября этого года на государственных дорогах произошло 66 тяжелых ДТП, в которых погибли 74 человека. За аналогичный период прошлого года произошла 71 серьезная авария, 76 человек погибли.

В прошлом году наиболее серьезные ДТП произошли на главных дорогах страны — 29 аварий и 33 погибших, на региональных дорогах — 25 ДТП, жертвами которых стали 25 человек, а на дорогах местного значения в 17 авариях погибло 18 человек. В этом году наибольшее количество тяжелых ДТП произошло на региональных дорогах страны — 30 ДТП и 36 погибших; 29 ДТП и 31 погибший на главных дорогах, а семь человек погибли в результате семи тяжелых аварий на дорогах местного значения.

Также отмечается, что в 2021 году, к 24 октября, на дорогах государственного значения произошло 27 столкновений, из них 13 — на главных дорогах, 13 — на дорогах регионального значения, одно — на дороге местного значения. Произошло 17 переворачиваний, шесть из них — на местных дорогах, девять — на региональных и два — на основных. На главных дорогах пешеходов сбили уже восемь раз и шесть раз на региональных дорогах, а на местных дорогах — ни разу.

Согласно данным в распоряжении LVC, наибольшая средняя интенсивность движения наблюдается на главных дорогах страны — по ним в среднем проезжают 8738 автомобилей в сутки; по региональным дорогам — 1881 автомобиль в сутки. Самая маленькая интенсивность движения наблюдается на дорогах местного значения — 354 машины в сутки.

"Если мы оценим не только среднюю интенсивность движения, но и текущую для каждого конкретного участка, на котором проходят ДТП, мы можем сделать вывод, что на участках дорог с самой высокой интенсивностью движения, которая достигает до 30 000 автомобилей в сутки, аварии с уязвимыми участники дорожного движения встречаются реже, чем на участках со средней интенсивностью движения, которая составляет 5000–8000 автомобилей в сутки", — заявил директор Департамента организации движения LVC Марис Заляйскалнс.

На главных дорогах страны автомобили в результате аварий переворачиваются гораздо реже. Причина тому — защитные ограждения, которыми эти дороги оборудованы во многих местах. Другие примеры также показывают важность инфраструктуры, например, после изменений в организации дорожного движения на перекрестке Медемциемса на Елгавском шоссе (A8) в этом году там не было ДТП с пострадавшими или погибшими, в прошлом году была одна такая авария, в 2019 году — две.

"Эти примеры ясно демонстрируют роль инфраструктуры в повышении безопасности дорожного движения. Поэтому важно работать над ее улучшением, особенно в местах, где происходят тяжелые ДТП из-за недостатков инфраструктуры. Следует упомянуть Рижскую окружную дорогу, которая в ближайшее время будет перестроена в четырехполосную магистраль. Важны и другие программы, требующие небольшого финансирования: установка защитных ограждений и светоотражающих столбов на дорогах с соответствующей интенсивностью движения, установка лент. Часть из этих задач осуществляется на протяжении двух лет на финансирование из доходов OCTA", — подчеркнул Заляйскалнс.

Повышение безопасности движения на государственных дорогах планируется во многих местах в соответствии с рекомендациями аудитов безопасности дорожного движения. Аудиты проводятся в сотрудничестве с CSDD.