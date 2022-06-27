LVC: в жару асфальт начинает "плавиться", призывают сообщать о таких участках

Согласно прогнозам синоптиков в ближайшие дни температура воздуха на территории Латвии достигнет +33 градусов, объявлено красное предупреждение. В такую жару асфальт сильно нагревается и те участки, где дорожное покрытие в плохом техническом состоянии или были залатаны ямы, могут стать скользкими, предупреждают Latvijas Valsts ceļi.
Также дороги чаще "потеют" там, где интенсивность движения больше.
Когда асфальт нагревается до температуры выше +50 градусов, битум, входящий в состав дорожного покрытия, становится мягким и "тает". Чтобы улучшить сцепление дорожного покрытия с шинами, "расплавленные" участки равномерно обрабатывают песком.
Latvijas Valsts ceļi призывает водителей сообщать о таких местах по бесплатному информационному телефону 80005555, чтобы дорожные службы могли оперативно принять меры.