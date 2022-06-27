LVC: в жару асфальт начинает "плавиться", призывают сообщать о таких участках
Foto: Pixabay

Согласно прогнозам синоптиков в ближайшие дни температура воздуха на территории Латвии достигнет +33 градусов, объявлено красное предупреждение. В такую жару асфальт сильно нагревается и те участки, где дорожное покрытие в плохом техническом состоянии или были залатаны ямы, могут стать скользкими, предупреждают Latvijas Valsts ceļi.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Также дороги чаще "потеют" там, где интенсивность движения больше.

Когда асфальт нагревается до температуры выше +50 градусов, битум, входящий в состав дорожного покрытия, становится мягким и "тает". Чтобы улучшить сцепление дорожного покрытия с шинами, "расплавленные" участки равномерно обрабатывают песком.

Latvijas Valsts ceļi призывает водителей сообщать о таких местах по бесплатному информационному телефону 80005555, чтобы дорожные службы могли оперативно принять меры.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market
Идеи для семейного отдыха с детьми
Лучшие фудкорты и популярные места уличной еды в Таллинне
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах