LVRTC: авария в дата-центре произошла из-за человеческого фактора

Авария в центре обработки данных Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) произошла из-за человеческого фактора, пояснила агентству LETA руководительница Отдела корпоративной коммуникации LVRTC Винета Спругайне.

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Сегодня, незадолго до 15.00, в инфраструктуре LVRTC произошла технологическая авария, в результате которой была недоступна или ограничена деятельность центра обработки данных. Это также повлияло на доступность размещенных в центре ресурсов и услуг. Авария не связана с кибератакой, подчеркнули в LVRTC.

Воздействие технологической аварии ощутили на себе клиенты всех трех операторов мобильной связи, а также клиенты нескольких интернет-провайдеров, которые столкнулись с кратковременными сбоями в работе интернет-соединения и сайтов.

Авария была устранена менее чем за двадцать минут, а после ее ликвидации начато постепенное восстановление всех служб, сообщила Спругайне. Для некоторых пользователей электронной подписи услуга по-прежнему недоступна или ограничена.

Спругайне пояснила, что технологический сбой произошел во время работы и был вызван человеческим фактором, который был выявлен. Ни сотрудники LVRTC, ни персонал клиентов и поставщиков не пострадали и не подвергались опасности во время аварии.

Председатель правления LVRTC Гиртс Озолс заявил, что будет проведено расследование, будет работать комиссия по расследованию, которая в относительно короткие сроки сделает выводы, чтобы подобные ситуации больше не повторялись. Также после инцидента LVRTC оценит, почему при возникновении технической проблемы с одним подключением для передачи данных в этот раз не было переключения на второе, что, соответственно, позволило бы продолжить предоставление услуг.