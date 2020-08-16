Любовь не туризм: ряд стран открыл границы для разлученных пар, но Латвия не откроет
Foto: Priscilla Du Preez / cc

Франция, Австрия, Чехия, Дания, Финляндия, Германия, Норвегия, Швейцария и Нидерланды дали возможность въезжать в страну возлюбленным своих граждан и резидентов из третьих стран. На портале Manabalss.lv появилась петиция за то, чтобы Латвия последовала примеру этих стран, однако, как узнал портал Delfi в МИД, Латвия пока с таким решением не спешит.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Инициатива на портале Manabalss.lv призывает Латвию присоединиться к международному движению #LoveIsNotTourism, которое борется за то, чтобы во время пандемии неженатые пары, разделенные внешней границей ЕС, могли видеться.

Автор инициативы, Дмитрий Скороходов, рассказал порталу Delfi, что он с начала пандемии не может встретиться со своей невестой из России.

"Мы собирались расписаться в апреле, но случилась пандемия и мы остались по разные стороны границы. Ищем варианты, где могли бы расписаться в третьих странах, но куда могу въехать я — не может она, а куда она — не могу я. Есть еще страны, где нужно подавать документы за 30 дней до росписи, но я не могу улетать надолго или потом сидеть 2 недели в карантине, так как боюсь потерять работу", — рассказал он.

В качестве примера такой третьей страны можно привести Швейцарию: россияне могут туда въехать и провести 10 дней в карантине, однако для Латвии это страна из "красного списка", куда ехать нельзя.

Еврокомиссия на своей странице в Twitter призвала страны ЕС разрешить въезд партнерам граждан из третьих стран.

Однако Янис Бекерис, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии, сказал, что Латвия вряд ли присоединится к этому списку. "Не потому, что мы против любви. Но как доказать, что эти люди состоят в любовной связи? Иногда даже браки бывают фиктивными, а в этом случае изобразить, что едет к возлюбленному или возлюбленной, сможет кто угодно. Принять такое решение было бы безответственно", — объяснил он.

При этом, отметил он, запреты на въезд и выезд в Латвии остаются одними из самых либеральных. "Латвия — одна из немногих стран, кто не закрывал границы полностью и не запрещал гражданам выезжать. Те, у кого есть какая-то связь со страной, могут в нее въехать. Например, студенты или работающие в Латвии. Или люди, едущие на похороны близких. В отдельных случаях продолжают выдаваться виды на жительство".
Бекерис отметил, что этот вопрос не находится в компетенции исключительно МИДа, и нельзя назвать ведомство, которое бы отвечало за него полностью — здесь затрагиваются компетенции и Минздрава, и Пограничной службы, и Управления по делам гражданства и миграции.

Франция подошла к вопросу о доказательстве отношений в паре таким образом: пара должна составить письменный запрос, указав полные контактные данные обоих и количество дней, которые они собираются провести вместе. Нужно представить доказательства, что один из партнеров живет во Франции, а другой во Франции бывал и встречался там с первым. Это могут быть билеты на самолет, приглашения, полученные на границе штампы, а также штампы стран, которые партнеры посетили вместе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться