Любовь не туризм: ряд стран открыл границы для разлученных пар, но Латвия не откроет

Франция, Австрия, Чехия, Дания, Финляндия, Германия, Норвегия, Швейцария и Нидерланды дали возможность въезжать в страну возлюбленным своих граждан и резидентов из третьих стран. На портале Manabalss.lv появилась петиция за то, чтобы Латвия последовала примеру этих стран, однако, как узнал портал Delfi в МИД, Латвия пока с таким решением не спешит.

Инициатива на портале Manabalss.lv призывает Латвию присоединиться к международному движению #LoveIsNotTourism, которое борется за то, чтобы во время пандемии неженатые пары, разделенные внешней границей ЕС, могли видеться.

Автор инициативы, Дмитрий Скороходов, рассказал порталу Delfi, что он с начала пандемии не может встретиться со своей невестой из России.

"Мы собирались расписаться в апреле, но случилась пандемия и мы остались по разные стороны границы. Ищем варианты, где могли бы расписаться в третьих странах, но куда могу въехать я — не может она, а куда она — не могу я. Есть еще страны, где нужно подавать документы за 30 дней до росписи, но я не могу улетать надолго или потом сидеть 2 недели в карантине, так как боюсь потерять работу", — рассказал он.

В качестве примера такой третьей страны можно привести Швейцарию: россияне могут туда въехать и провести 10 дней в карантине, однако для Латвии это страна из "красного списка", куда ехать нельзя.

Еврокомиссия на своей странице в Twitter призвала страны ЕС разрешить въезд партнерам граждан из третьих стран.

