Любовь не туризм: ряд стран открыл границы для разлученных пар, но Латвия не откроет

Франция, Австрия, Чехия, Дания, Финляндия, Германия, Норвегия, Швейцария и Нидерланды дали возможность въезжать в страну возлюбленным своих граждан и резидентов из третьих стран. На портале Manabalss.lv появилась петиция за то, чтобы Латвия последовала примеру этих стран, однако, как узнал портал Delfi в МИД, Латвия пока с таким решением не спешит.

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Инициатива на портале Manabalss.lv призывает Латвию присоединиться к международному движению #LoveIsNotTourism, которое борется за то, чтобы во время пандемии неженатые пары, разделенные внешней границей ЕС, могли видеться.

Автор инициативы, Дмитрий Скороходов, рассказал порталу Delfi, что он с начала пандемии не может встретиться со своей невестой из России.

"Мы собирались расписаться в апреле, но случилась пандемия и мы остались по разные стороны границы. Ищем варианты, где могли бы расписаться в третьих странах, но куда могу въехать я — не может она, а куда она — не могу я. Есть еще страны, где нужно подавать документы за 30 дней до росписи, но я не могу улетать надолго или потом сидеть 2 недели в карантине, так как боюсь потерять работу", — рассказал он.

В качестве примера такой третьей страны можно привести Швейцарию: россияне могут туда въехать и провести 10 дней в карантине, однако для Латвии это страна из "красного списка", куда ехать нельзя.

Еврокомиссия на своей странице в Twitter призвала страны ЕС разрешить въезд партнерам граждан из третьих стран.

We encourage all EU countries to allow the entry of unmarried partners of EU citizens and residents into the EU without a delay.#LoveIsNotTourism #LoveIsEssential pic.twitter.com/K462WDIiaj — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 7, 2020

Однако Янис Бекерис, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии, сказал, что Латвия вряд ли присоединится к этому списку. "Не потому, что мы против любви. Но как доказать, что эти люди состоят в любовной связи? Иногда даже браки бывают фиктивными, а в этом случае изобразить, что едет к возлюбленному или возлюбленной, сможет кто угодно. Принять такое решение было бы безответственно", — объяснил он.

При этом, отметил он, запреты на въезд и выезд в Латвии остаются одними из самых либеральных. "Латвия — одна из немногих стран, кто не закрывал границы полностью и не запрещал гражданам выезжать. Те, у кого есть какая-то связь со страной, могут в нее въехать. Например, студенты или работающие в Латвии. Или люди, едущие на похороны близких. В отдельных случаях продолжают выдаваться виды на жительство".

Бекерис отметил, что этот вопрос не находится в компетенции исключительно МИДа, и нельзя назвать ведомство, которое бы отвечало за него полностью — здесь затрагиваются компетенции и Минздрава, и Пограничной службы, и Управления по делам гражданства и миграции.

Франция подошла к вопросу о доказательстве отношений в паре таким образом: пара должна составить письменный запрос, указав полные контактные данные обоих и количество дней, которые они собираются провести вместе. Нужно представить доказательства, что один из партнеров живет во Франции, а другой во Франции бывал и встречался там с первым. Это могут быть билеты на самолет, приглашения, полученные на границе штампы, а также штампы стран, которые партнеры посетили вместе.