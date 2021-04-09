Людей из "живой очереди" в центрах вакцинации будут прививать вакциной AstraZeneca

Людей, которые в рамках эксперимента в субботу, 10 апреля, намерены пройти вакцинацию в порядке живой очереди, будут прививать вакциной AstraZeneca. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Глава Минздрава также отметил, что в каждый из двух центров вакцинации с "живой очередью" — ATTA на ул. Краста в Риге и холл на Кипсале — поступит по 1000 доз вакцины. Центры будут работать с 9 до 17 часов.

Ранее Павлютс указывал, что во время пасхальных выходных успешной работе центров массовой вакцинации мешал отказ многих стоявших в очереди людей прививаться вакциной AstraZeneca или делать это в выходные.

Министр признал, что от плановой вакцинации в пасхальные выходные отказалась примерно половина или 2/3 людей, которые были в очереди на вакцинацию, поэтому на их место приходилось срочно искать новых желающих вакцинироваться.

В центры массовой вакцинации были завезены именно вакцины AstraZeneca. Вакцина Moderna сейчас доступна в практиках семейных врачей и медицинских учреждениях, а вакцины Pfizer в Латвии сейчас мало.

Всего за минувшие выходные в Латвии прививку против Covid-19 получили примерно 7000 человек. Министр полагает, что этот результат лучше, чем полученный в предыдущие выходные.