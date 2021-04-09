Людей из "живой очереди" в центрах вакцинации будут прививать вакциной AstraZeneca
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Людей, которые в рамках эксперимента в субботу, 10 апреля, намерены пройти вакцинацию в порядке живой очереди, будут прививать вакциной AstraZeneca. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Глава Минздрава также отметил, что в каждый из двух центров вакцинации с "живой очередью" — ATTA на ул. Краста в Риге и холл на Кипсале — поступит по 1000 доз вакцины. Центры будут работать с 9 до 17 часов.

Ранее Павлютс указывал, что во время пасхальных выходных успешной работе центров массовой вакцинации мешал отказ многих стоявших в очереди людей прививаться вакциной AstraZeneca или делать это в выходные.

Министр признал, что от плановой вакцинации в пасхальные выходные отказалась примерно половина или 2/3 людей, которые были в очереди на вакцинацию, поэтому на их место приходилось срочно искать новых желающих вакцинироваться.

В центры массовой вакцинации были завезены именно вакцины AstraZeneca. Вакцина Moderna сейчас доступна в практиках семейных врачей и медицинских учреждениях, а вакцины Pfizer в Латвии сейчас мало.

Всего за минувшие выходные в Латвии прививку против Covid-19 получили примерно 7000 человек. Министр полагает, что этот результат лучше, чем полученный в предыдущие выходные.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

40

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Вакцинация Даниэл Павлютс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай