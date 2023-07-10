Люди с инвалидностью смогут бесплатно освоить 17 профессий

Жители Латвии с инвалидностью могут подавать заявки на получение бесплатного образования. Всего предлагается обучение по 17 программам, сообщает LSM.

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Обучение доступно как на уровне профессионального образования, так и на уровне высшего образования. Жители смогут освоить такие профессии бухгалтера, коммерсанта, специалиста по персоналу, а также целый ряд других.

"Профессию специалиста по компьютерным системам можно освоить на уровне среднего профессионального образования. Также есть программы, которые длятся целый год — например, можно освоить профессию флориста. За несколько месяцев можно обучиться профессии оператора ввода информации. Есть и более длительные программы — помощник повара, кондитер. На данный момент мы также единственные в Латвии, кто также предлагает освоить профессию сурдопереводчика", — говорит представитель Государственного агентства социальной интеграции Ингуна Зушевица.

Агентство подчеркивает, что обучение не только дает возможность найти себе работу в будущем, но и помогает интегрироваться в общество. Учебная среда адаптирована к потребностям учащихся и студентов – для каждого создается индивидуальный план, доступны различные специалисты, студенческая гостиница, а также консультации по вопросам карьеры и стажировки.