"Людская жестокость не знает границ". Глава Госполиции об убийстве Юстине
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

"У людской жестокости, наверное, нет границ, ощущения такие", — так убийство семилетней Юстине Рейниковой прокомментировал начальник Государственной полиции Латвии Арманд Рукс. Слова главы Госполиции цитирует LTV.

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По словам Рукса, труп ребенка был целенаправленно спрятан в заброшенном и уединенном месте — убитую девочку закопали и накрыли место погребения досками.

Как отмечает телеканал, полиция пока не готова раскрыть мотив убийства, но допускает, что свою роль "сыграл алкоголь". Пока, впрочем, подтверждений этому нет — правоохранители ждут результатов экспертизы.

По неофициальной версии, между родителями возник спор о пособии на ребенка. Мать хотела забрать девочку за границу, где пособие больше, но на это не согласился отец девочки.

Отец и мачеха Юстине были задержаны полицией и проходят по делу в качестве подозреваемых.

Также сообщалось, что биологическая мать Юстине проживает за рубежом.

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