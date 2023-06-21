"Людская жестокость не знает границ". Глава Госполиции об убийстве Юстине

"У людской жестокости, наверное, нет границ, ощущения такие", — так убийство семилетней Юстине Рейниковой прокомментировал начальник Государственной полиции Латвии Арманд Рукс. Слова главы Госполиции цитирует LTV.
По словам Рукса, труп ребенка был целенаправленно спрятан в заброшенном и уединенном месте — убитую девочку закопали и накрыли место погребения досками.
Как отмечает телеканал, полиция пока не готова раскрыть мотив убийства, но допускает, что свою роль "сыграл алкоголь". Пока, впрочем, подтверждений этому нет — правоохранители ждут результатов экспертизы.
По неофициальной версии, между родителями возник спор о пособии на ребенка. Мать хотела забрать девочку за границу, где пособие больше, но на это не согласился отец девочки.
Отец и мачеха Юстине были задержаны полицией и проходят по делу в качестве подозреваемых.
Также сообщалось, что биологическая мать Юстине проживает за рубежом.