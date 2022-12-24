Лыжный сезон: некоторые трассы закрыты из-за оттепели, на других изменено время работы
Foto: Ieva Lūka/LETA

Несколько лыжных трасс закрыты из-за оттепели, на других изменено время работы в праздничные дни, свидетельствует обобщенная агентством LETA информация.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно информации, опубликованной на официальных сайтах компаний, трассы Rāmkalni и Ozolkalns временно закрыты.

На сайте Kamparkalns указано, что, с учетом возможных изменений прогнозов погоды, информация о последующем графике работы будет уточнена. В настоящее время планируется, что 24 декабря Kamparkalns будет работать с 12.00 до 17.00, а 25 декабря — с 10.00 до 22.00.

Из опубликованной информации следует, что 24 декабря Reiņa trase открыта с 10.00 до 16.00, а 25 декабря — с 10.00 до 19.00.

На сайте Milzkalns указано, что 24 декабря его рабочее время с 10.00 до 17.00, 25 декабря — с 11.00 до 22.00, а 26 декабря Milzkalns будет работать с 10.00 до 21.00.

Riekstukalns 24 декабря планирует работать с 9.00 до 18.00, а в воскресенье, 25 декабря, — с 11.00 до 22.00.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Oт вековых традиций к наградам за инновации. За кулисами производства Smiltenes piens
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Понять, что нравится латвийцам. В гостях у Rēzeknes gaļas kombināts