Лыжный сезон: некоторые трассы закрыты из-за оттепели, на других изменено время работы

Несколько лыжных трасс закрыты из-за оттепели, на других изменено время работы в праздничные дни, свидетельствует обобщенная агентством LETA информация.

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Согласно информации, опубликованной на официальных сайтах компаний, трассы Rāmkalni и Ozolkalns временно закрыты.

На сайте Kamparkalns указано, что, с учетом возможных изменений прогнозов погоды, информация о последующем графике работы будет уточнена. В настоящее время планируется, что 24 декабря Kamparkalns будет работать с 12.00 до 17.00, а 25 декабря — с 10.00 до 22.00.

Из опубликованной информации следует, что 24 декабря Reiņa trase открыта с 10.00 до 16.00, а 25 декабря — с 10.00 до 19.00.

На сайте Milzkalns указано, что 24 декабря его рабочее время с 10.00 до 17.00, 25 декабря — с 11.00 до 22.00, а 26 декабря Milzkalns будет работать с 10.00 до 21.00.

Riekstukalns 24 декабря планирует работать с 9.00 до 18.00, а в воскресенье, 25 декабря, — с 11.00 до 22.00.