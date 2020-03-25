Madara Cosmetics бесплатно переработает конфискованный спирт в дезинфекторы для МВД

Компания Madara Cosmetics в сотрудничестве с компанией L.Ē.V. будет заниматься переработкой изъятого полицией незаконно произведенного спирта в средство для дезинфекции поверхностей, которое будет использоваться в помещениях МВД. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Уже в среду, 25 марта, в Madara Cosmetics доставили пять тонн спирта с концентрацией выше 90%. Этот спирт находился в распоряжении МВД после изъятия у незаконных производителей. Жидкость была проверена и признана годной для дезинфекции.

"В кризисной ситуации нужно уметь находить творческий подход к решению проблем. Наши службы тщательно работали над тем, чтобы побороть контрабанду и незаконное производство акцизных товаров, и обычно эти товары уничтожаются. В первый раз за историю независимой Латвии конфискованный спирт будет использоваться с пользой, чтобы МВД и другие государственные учреждения, в том числе больницы, были обеспечены дезинфицирующими средствами в то время, когда они в дефиците и продаются по завышенной цене", — заявил министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV).

Работа над производством дезинфектора будет начата незамедлительно, и уже 27 марта его начнут использовать. Он будет разливаться в пятилитровые канистры. Планируется, что весь спирт будет переработан к 3 апреля.