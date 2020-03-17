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Latvijas Pasts закрывает отделения и призывает использовать пакоматы
Магазины, банки, почта переходят на новый формат работы
Foto: Shutterstock

В связи с распространением коронавируса оказывающие услуги предприятия закрывают филиалы и по возможности переходят на дистанционное обслуживание клиентов. В продуктовых магазинах сокращены часы работы, вводятся ограничения в два метра и специальные часы для жителей из группы риска. DELFI обобщает актуальную к этому часу информацию.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

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Latvijas Pasts закрывает отделения и призывает использовать пакоматы

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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Коронавирус
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