Магазины, банки, почта переходят на новый формат работы

В связи с распространением коронавируса оказывающие услуги предприятия закрывают филиалы и по возможности переходят на дистанционное обслуживание клиентов. В продуктовых магазинах сокращены часы работы, вводятся ограничения в два метра и специальные часы для жителей из группы риска. DELFI обобщает актуальную к этому часу информацию.
- 1. Latvijas Pasts закрывает отделения и призывает использовать пакоматы
- 2. Банки сокращают список услуг в филиалах
- 3. Rimi вводит специальные часы для пенсионеров, матерей и инвалидов
- 4. Maxima cоветует использовать тележки
- 5. Lido отказывается от концепции открытой кухни
- 6. Tet: жители готовятся к удаленной работе и учебе
- 7. Что нужно знать о поликлиниках и аптеках
- 8. Связь, доставка еды