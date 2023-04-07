Магазины, рынок и общественный транспорт. График работы в Пасхальные выходные

В пасхальные выходные 7-10 апреля некоторые магазины услуги в Латвии меняют время работы. Рассказываем, на что обратить внимание.

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Магазины и торговые центры

Domina, Origo и Akropole в Пасху работают без изменений — с 10.00 до 21.00 каждый день;

Sāga 7, 8 и 10 апреля работает c 10.00 до 21.00, 9 апреля — с 10.00 до 20.00 (подробнее — на сайте).6 и 7 апреля магазины Lidl работают с 07.00 до 23.00;

Lidl – 6 и 7 апреля магазины сети работают с 07.00 до 23.00

IKEA

Работает без изменений в графике, каждый день 10.00–21.00.

Центральный рынок

7 и 8 апреля павильоны работают с 7.30 до 18.00, открытая территория — с 7.00 до 18.00;

9 и 10 апреля павильоны работают с 7.30 до 17.00, открытая территория — с 7.00 до 17.00.

Rīgas satiksme



С 7 по 10 апреля общественный транспорт ходит по расписанию выходных.

Центры обслуживания клиентов Rīgas Satiksme закрыты 7, 9 и 10 апреля, a 6 апреля некоторые центры будут работать по сокращенному графику, а 8 апреля будет открыт только центр обслуживания клиентов в Спикери. Подробнее — здесь.

Стоянки, которые обслуживает Rīgas satiksme, 7, 9 и 10 апреля можно будет использовать бесплатно (за исключением подземной стоянки у Дома Конгрессов).

В субботу, 8 апреля, платные стоянки будут работать как обычно по субботам.

Электрички Pasažieru vilciens



С 7 по 10 апреля электрички будут курсировать по графику выходных. Поезда, которые традиционно ходят только по выходным, 6 апреля будут ходить по пятничному расписанию, а 10 апреля — по расписанию воскресенья. По возможности в праздники увеличат количество вагонов на рейсах из Риги в регионы и обратно.