Маклеров в Латвии обязали страховать свою профессиональную деятельность

Кабинет министров утвердил новые правила, согласно которым маклеры, то есть посредники в сделках с недвижимым имуществом, впредь должны будут обязаны оформлять на себа страховку на случай гражданско-правовой ответственности, связанной с их работой. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

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Согласно новому порядку, страховка должна быть оформлена с минимальным лимитом ответственности в 50 000 евро. В список обязательных рисков должны быть включены прямой риск финансовых убытков, риск расследования требования третьего лица, риск экспертиз, юридической помощи, а также судебные риски и риск по спасению.

В свою очередь, с 1 июля 2021 года услуги смогут оказывать только зарегистрированные маклеры.

Маклерами смогут работать как физические, так и юридические лица, которые за вознаграждение сопровождают сделки с недвижимостью, ведут переговоры и готовят документы, а также оказывают иные услуги, необходимые при отчуждении, аренде, найме и т. д.

Маклеров поставят на учет, информация будет доступна в специальном публичном регистре. За различные нарушения предусмотрены санкции. Но работать на рынке смогут лишь зарегистрированные посредники, которые будут обязаны предоставлять исключительно правдивую и полную информацию о конкретном объекте. В противном случае, маклерам придется возместить возможные убытки клиентов.

Надзор за посредниками на рынке недвижимости будет осуществлять Министерство экономики в сотрудничестве со Службой госдоходов (СГД, VID). Плату за регистрацию еще должно утвердить правительство.