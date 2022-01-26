Малообеспеченным жителям выдадут более 3 млн медицинских масок
Foto: LETA

На этой неделе вступили в силу более строгие требования к использованию средств индивидуальной защиты от заражения Covid-19 в общественных местах, а потосу Министерство обороны выделило нуждающимся жителям Латвии 3 166 700 медицинских масок.

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В прошлом году Центр логистики и закупок государственной обороны закупил 6 207 300 масок, а недавно правительство постановило, что с 25 января в общественных местах можно использовать только медицинские маски или респираторы. Маски были доставлены компанией A-Birojs.

3 166 700 масок были переданы муниципальным комиссиям по гражданской обороне, которые, в свою очередь, передадут их нуждающимся.

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