Manabalss.lv поступила инициатива разрешить вызывать плохо работающих депутатов на кулачный бой

Житель пытался через портал Manabalss.lv инициировать поправки к закону, которые позволили бы вызвать на кулачный бой депутатов Сейма в случае, если те работают неудовлетворительно, сообщает LETA.

В последнее время жители подают больше всего инициатив в связи с новым коронавирусом и кризисом, однако в этом году были и курьёзные инициативы, указали представители портала.

Например, портал получил инициативу позволить жителям вызывать депутатов парламента на кулачный бой, если им кажется, что слуги народа работают недостаточно хорошо. В портале указали, что дуэли нелегальны и нет правового основания одобрить эту инициативу, поэтому было решено отложить инициативу в долгий ящик.

В “ящике” уже находится такие предложения, как создать “Министерство счастья” с региональными филиалами, принудить правительство обеспечить снег на Рождество и многие другие. Решение о том, какие инициативы публиковать или нет принимает команда портала, в случае необходимости после консультаций с экспертами.