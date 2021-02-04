Мандат депутата Сейма вместо Петравичи получил Эдгар Кронбергс

Сегодня, 4 фераля, Сейм на время, пока Рамона Петравича ("За человечную Латвию", KPV LV) занимает пост министра благосостояния, утвердил мандат представителя этой партии Эдгара Кронбергса, который до этого был депутатом Салдусской краевой думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Петравича в конце января заявила, что на время полномочий министра сложит мандат депутата Сейма.

Она подчеркнула, что всегда выступала за стабильность в партии и парламентской фракции, так как это влияет и на ее работу в правительстве. По словам Петравичи, будучи также депутатом, она могла лучше защищать интересы своей отрасли в Сейме. С учетом того, что решение вопросов урегулирования руководства партией затянулось, Петравича решила не ждать назначения нового правления KPV LV, а сосредоточиться на обязанностях министра в это важное время.