Мандат депутата Сейма вместо Петравичи получил Эдгар Кронбергс
Foto: Saeimas administrācija

Сегодня, 4 фераля, Сейм на время, пока Рамона Петравича ("За человечную Латвию", KPV LV) занимает пост министра благосостояния, утвердил мандат представителя этой партии Эдгара Кронбергса, который до этого был депутатом Салдусской краевой думы.

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Петравича в конце января заявила, что на время полномочий министра сложит мандат депутата Сейма.

Она подчеркнула, что всегда выступала за стабильность в партии и парламентской фракции, так как это влияет и на ее работу в правительстве. По словам Петравичи, будучи также депутатом, она могла лучше защищать интересы своей отрасли в Сейме. С учетом того, что решение вопросов урегулирования руководства партией затянулось, Петравича решила не ждать назначения нового правления KPV LV, а сосредоточиться на обязанностях министра в это важное время.

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LETA

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LETA

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