Маршрут 6-го автобуса все-таки не будут удлинять
Foto: LETA

Из-за возражений рижан отложено удлинение маршрута автобуса №6, сообщила агентству LETA представитель Департамента сообщения Рижской думы Лелде Рудзика.

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Планировалось, что с 7 декабря маршрут будет продлен до Бикери и будет называться "Улица Абренес — Бикери".

Департамент сообщения получил письма от жителей, которые не были довольны таким решением. Недовольство было связано с проблемами организации движения, которые могут появиться из-за удлинения маршрута.

После 7 декабря, как и раньше, автобус будет курсировать по-прежнему маршруту.

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rus.DELFI.lv

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