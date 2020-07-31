Маршрутки пока что не отменяют из-за юридических проволочек

3 августа маршрутки продолжат ходить как ходили. Часть маршрутов Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS), которую планировали закрыть с 3 августа, пока что не закрывают, потому что для этого сначала Rīgas satiksme (RS) должно получить соответствующее распоряжение от исполнительного директора Риги.

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30 июля RMS получило официальное письмо от RS о том, что для закрытия части маршрутов экспресс-бусов нужно подождать нового распоряжения от исполнительного директора Риги, и уже на основании его закрывать маршруты. Предприятие надеется, что распоряжение будет издано в ускоренном порядке.

Пока что маршрутки будут курсировать в прежнем порядке. RMS извиняется за введение пассажиров в заблуждение.

29 июля сообщалось, что до сентября прекращают ходить маршрутки № 203, 204, 209, 214, 233, 224, 263 и 271, потому что на них отменили льготы, и маршрутки № 303, 304, 309, 314, 322, 324, 336, 337, 341, 344, 346, потому что на них упал спрос.

Руководство RMS обратилось в RS с предложением преобразовать определенные экспресс-маршруты в автобусные маршруты, это может касаться маршрутов Nr. 303, 304, 363, 371, поскольку они обеспечивают уникальную и прямую связь с различными районами Риги. Это также позволило бы пассажирам значительно сократить время, затрачиваемое на дорогу, поскольку от одного конечного пункта до другого можно добраться одним транспортным средством без пересадок.