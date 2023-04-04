Март этого года был самым богатым на осадки за последние 15 лет

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, март этого года был самым богатым на осадки первым месяцем весны за последние 15 лет.

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Общее количество осадков в Латвии в марте составило 59,6 миллиметра (мм), что на 62% больше месячной нормы (36,9 мм).

Это был самый влажный март за последние 15 лет и седьмой самый влажный март за всю историю наблюдений с 1924 года.

Больше всего осадков — 93,4 мм — выпало в Мадоне, а меньше всего — в Елгаве, где выпало 29,1 мм осадков.

В среднем в марте в Латвии было 13,9 дней с осадками не менее 1 мм. Больше всего таких дней было в Павилосте — 18 дней, а меньше всего в Добеле — 9 дней.

Средняя температура воздуха в Латвии в марте составила плюс 1,6 градуса, что на 1,4 градуса выше месячной нормы.

Всего в марте было побито 16 рекордов максимальной температуры воздуха и два рекорда минимальной температуры воздуха.

В большинстве районов Латвии продолжительность солнечного сияния в марте была короче, чем в среднем за период 1991-2020 годов.

Средняя толщина снежного покрова в Латвии в марте составила 8 сантиметров, что на один сантиметр больше месячной нормы.