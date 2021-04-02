Март в Латвии был на полтора градуса теплее нормы
Foto: LETA

Средняя температура воздуха в первый весенний месяц в Латвии составила +1,3 градуса, что на 1,5 градуса выше месячной нормы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ).

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Пока что нормой считаются средние показатели 1981-2010 годов, однако, согласно руководящим принципам Всемирной метеорологической организации, в ближайшие десять лет климатической нормой будут средние арифметические значения 1991-2020 годов. В настоящее время ЛЦОСГМ рассчитывает новые стандарты. Из-за глобального потепления значения новой нормы температуры воздуха будут выше.

Март этого года в Латвии был холоднее, чем в 2020 и 2019 годах, когда среднемесячная температура воздуха достигла +2,9 и +2,2 градуса соответственно, а первый месяц весны 2018 года был холодным — его средняя температура воздуха составляла -2,4 градуса..

Самая низкая температура воздуха в сети метеонаблюдений в прошлом месяце составила -21,8 градуса 9 марта в Зосены, а максимальная температура была зарегистрирована 27 марта в Лиепайском порту и составила +16,4 градуса.

В марте было побито 20 рекордов тепла, и это наибольшее количество температурных рекордов, побитых в марте, начиная с 2015 года.

Среднее количество осадков в Латвии в марте составило 34 миллиметра, или 85% от месячной нормы. Самый глубокий снежный покров — 25 сантиметров — наблюдался 12 марта в Алуксне, Приекули и Сигулде.

Уже сообщалось, что зима 2020-2021 годов со средней температурой воздуха -2,7 градуса в Латвии стала самой холодной с 2012-2013 годов.

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LETA

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