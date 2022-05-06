Марупский край переместит памятник — военный самолет ИЛ-28
Foto: marupe.lv

Марупское самоуправление планирует перенести памятник — военный бомбардировщик ИЛ-28, сообщил председатель Марупской краевой думы Андрей Энце.

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Самоуправление хочет перенести памятник в Музей авиатехники в Скулте.

"Мы договорились с руководством музея, что они могут забрать памятник, но перенос технически очень сложный и затратный", — рассказал Энце, который прогнозирует, что вопрос может решиться в течение месяца или двух.

На сайте самоуправления говорится, что в поселке Скулте Марупского края сохранился редкий памятник — реактивный бомбардировщик советских времен ИЛ-28. Самолет был установлен на бетонном постаменте в 1960-х годах.

Как сообщалось, решение о демонтаже таких памятников ранее приняло Огрское самоуправление, сняв первый из них в конце апреля. Также принято решение о демонтаже трех памятных камней в Елгавском крае. В связи с вторжением России на Украину обострился вопрос о памятнике советским воинам в рижском парке Победы.

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