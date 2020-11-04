Маски даже на улице: Литва вводит трехнедельный карантин

Решением правительства с субботы в Литве на три недели вводится всеобщий карантин, чтобы остановить распространение Covid-19.

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Как ранее заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, правительство в принятии этого решения полагалось на рекомендации медицинской рабочей группы, а также на опыт других стран, осознавая, что другого выхода нет.

Карантин вступит в силу в полночь 7 ноября и будет действовать до полуночи 29 ноября.

Правительство постановило, что во время всеобщего карантина в общественных местах вместе смогут собираться не более пяти человек, за исключением членов одной семьи. Между лицами или группами лиц должна будет соблюдаться дистанция не менее двух метров.

Лица старше шести лет в общественных местах должны будут находиться в масках. Это требование не распространяется на участников спортивных занятий на свежем воздухе и судей, а также на людей, получающих услуги, которые невозможны при наличии маски. Кроме того, это требование не распространяется на людей, которые не могут носить маски по состоянию здоровья — им рекомендуется надевать щитки для лица.

Маски не будут обязательны и за пределами населенных пунктов — городов, деревень, хуторов, садовых товариществ, когда в радиусе 20 метров нет других людей, за исключением членов семей.

Будут введены ограничения и при передвижении городским и междугородним транспортом — в нем будет разрешено занимать только сидячие места на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

Во время карантина будет запрещена работа ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений, в также казино и игровых залов. Еду можно будет покупать только навынос.

Магазины, торговые центры, рынки и другие места торговли смогут продолжить работу, если будут обеспечивать не менее 10 квадратных метров площади на одного покупателя.

Будет запрещена работа центров оздоровительных услуг и отдыха, а также посещение учреждений культуры, развлечений и спорта. Будут разрешены только тренировки спортсменов высокой квалификации, а также индивидуальные тренировки.

Также будут запрещены все организуемые в открытых и закрытых пространствах коммерческие и некоммерческие культурные, развлекательные, спортивные мероприятия, праздники, ярмарки, фестивали и другие скопления людей в общественном месте в заранее установленное время, за исключением спортивных мероприятий высокого уровня, если они проходят без зрителей.

В похоронах участие смогут принимать до 10 человек, однако число присутствующих членов семьи не ограничивается.

При условии соблюдения требований безопасности продолжат работать детские сады, однако в случае появления риска распространения болезни их работа может быть незамедлительно остановлена. Ученики младших классов смогут заниматься очно, а обучение в других классах школ будет организовано удаленно или по смешанному принципу. Высшие учебные заведения будут работать удаленно.

Учреждения здравоохранения должны будут обеспечить управление потоками пациентов и посетителей, решение о предоставлении амбулаторных услуг будет принимать специалист с учетом состояния здоровья пациента.

В стационарных медицинских учреждениях будет запрещено посещение пациентов, за исключением находящихся в тяжелом состоянии пациентов, а также пациентов до 14 лет и рожениц, однако и для этого будет необходимо разрешение главы учреждения или уполномоченных им лиц.

По данным Литовского национального центра общественного здоровья, 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 в Литве на 4 ноября составляет 351,6 случая на 100 тыс. человек.

Карантин государственного масштаба из-за пандемии Covid-19 в Литве уже вводился 16 марта и действовал до 16 июня.