Маски нужно будет носить и в такси, но можно не носить на мероприятиях с фиксированными местами
Foto: LETA

Маски нужно будет носить и в такси, но можно будет не носить на мероприятиях с фиксированными местами. Также маски могут не носить лица, переболевшие Covid-19, предусматривают поддержанные правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.

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Минздрав отмечает, что нет точных сведений о том, насколько устойчив иммунитет после излечения от Covid-19, но по расчетам ученых в течение шести месяцев возможность заразиться повторно низка. Для доказательства того, что человек переболел коронавирусом, нужен результат анализа на антитела и справка от врача.

Уточняется, что ношение масок в общественных местах, например, торговых центрах, музеях и на выставках, обязательно в помещениях, но не на открытых территориях.

В такси маску должны носить и водитель, и пассажир.

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LETA

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LETA
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