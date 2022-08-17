Маски в школах, сертификаты и ревакцинация. Как Латвия готовится к "ковидной осени"

Посещение школы очно, защитные маски по мере необходимости и въезд в Латвию без предъявления сертификата Covid-19 — эти и другие вопросы обсуждались во вторник, 16 августа, на встрече, организованной по инициативе министра здравоохранения Даниэля Павлютса. На совещание были приглашены представители Министерства образования и науки, Министерства благосостояния, Министерства сообщения и Министрства экономики.

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Павлютс подчеркнул, что "все хотят эффективно контролировать вирус, защищая здоровье жителей, но при этом как можно меньше влияя на повседневную жизнь и экономику".

Как следует из данных, предоставляемых Центром профилактики и здоровья заболеваний, вот уже третью неделю подряд ситуация с распространением Covid-19 в Латвии стабилизируется, при этом, если верить прогнозам, осенью можно ожидать нового всплеска заражений.

Если особенности вируса существенно не изменятся, то вероятность того, что сфера здравоохранения осенью будет перегружена, незначительна, и для борьбы с эпидемией, скорее всего, хватит элементарных мер безопасности: проветривания, при необходимости — использования медицинских масок или респираторов FFP2 в общественных местах, более широкого тестирования, а во время активной фазы эпидемии — по возможности надо будет переходить на удаленную работу и меньше собираться.

Образование



Осенью учебные заведения планируют работать очно. В школах будут доступны самотесты на антигены, которые можно использовать в случаях наличия симптомов Covid-19 или более широкого распространения инфекции.

Весной в школах была завершена установка СО2-мониторов, что позволит следить за качеством воздуха в классах (включая родителей и учеников) и вовремя проветривать помещения, тем самым снижая риски заражения.

Сохранены основные рекомендации для учебных заведений по проветриванию помещений. При широком распространении эпидемии учащихся могут разделить на потоки.

В случае возникновения локальной вспышки инфекции руководитель учебного заведения сможет сам установить более строгие меры безопасности.

В том случае, когда возникнет необходимость введения масок и респираторов FFP2 в общественных местах и ​​в общественном транспорте, этот вопрос будет обсуждаться и в контексте использования масок в школах.

Благосостояние



В этом месяце Минблаг возобновит организацию регулярных дистанционных встреч сотрудников центров социальной опеки по актуальным вопросам, связанным с распространением Covid-19.

Актуальная информация также будет доступна на сайте Минблага. Кроме того, можно позвонить и на единый бесплатный телефон Минблага 80200992.

Сообщение



Требование сертификатов Covid-19 для въезда в Латвию обновлять не планируется. Тем не менее, путешественники должны следить за тем, какие требования существуют в стране, в которую они направляются.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будет рекомендовано использование медицинских масок или респираторов FFP2 в общественном транспорте и обеспечена возможность тестирования в международном аэропорту "Рига".

Для того, чтобы как можно меньше мешать свободному передвижению жителей, в ходе встречи министры подчеркнули необходимость согласования возможных мер безопасности транспортного сектора в странах Балтии, а также с другими европейскими странами.

Экономика



В целях обеспечения равной конкуренции представители Министерства экономики подчеркнули на встрече, что требования безопасности не должны быть строже, чем в странах Балтии. Упор необходимо делать на мерах эпидемиологической безопасности, чтобы свести к минимуму воздействие Covid-19 на сферы бизнеса и экономику в целом.

Также Минэкономики подготовил концепцию методических рекомендаций для предпринимателей по преодолению последствий возможной очередной волны Covid-19.

На данный момент МЭ призывает соблюдать меры профилактики Covid-19: при малейших симптомах болезни избегать контактов с другими людьми и не посещать общественные места, часто проветривать помещения, в местах там, где невозможно соблюдать безопасную дистанцию. Важной мерой предосторожности также является ношение медицинской маски или респиратора FFP2 и т. д. Минздрав также напомнил о вакцинации и ревакцинации.