Массовая вакцинация в Латвии начнется во втором квартале 2021 года

Первые дозы вакцины поступят в Латвию уже в начале января, но массовая вакцинация всех желающих начнется не ранее второго квартала 2021 года, пишет Diena.

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На прошлой неделе министр здравоохранения Илзе Винькеле несколько раз выступала с заявлением, опровергающим высказанные премьер-министром Кришьянисом Кариньшем сомнения относительно надлежащей готовности учреждений начать вакцинацию. По ее словам, нет оснований для опасений, что в Латвии не разработан достаточно подробный план вакцинации населения против Covid-19. Латвия выполнила все предварительные условия, чтобы, как и другие европейские страны, как можно скорее начать вакцинацию.

Винькеле подчеркнула, что вакцинация будет добровольной.

В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств еще не зарегистрировано ни одной вакцины для использования в Европейском союзе. Американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая компания BioNTech подали заявку на одобрение своей вакцины против Covid-19 в Государственное агентство лекарств. На 29 декабря запланировано совещание ГАЛ, чтобы решить, достаточно ли данных о безопасности и эффективности этой вакцины. Именно эти вакцины Латвия надеется получить в первой половине января.

Директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс сообщил, что первая партия вакцин, как ожидается, будет состоять из 12 000 доз, что позволит привить 6 000 человек, потому что одному человеку необходимы две дозы вакцины. Вакцины из первой поставки будут распределены между врачами больниц, где проходят лечение пациенты с Covid-19. Планируется также обеспечить вакцинами около половины сотрудников Службы неотложной медицинской помощи. В свою очередь с февраля по март 2021 года планируется провести вакцинацию сотрудников и постояльцев пансионатов.

Следующими по приоритетности идут пенсионеры старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями, затем работники оперативных служб и педагоги. По словам председателя Государственного совета по иммунизации Даце Завадской, прививать будут и переболевших.

Потом вакцины будут поставляться в Латвию более крупными партиями, и отпадет в необходимость сортировать жителей по группам с разным приоритетом.

После 12 тысяч доз вакцин Pfizer и BioNTech в Латвию должны начаться поставки оксфордской вакцины AstraZeneca — всего 127 000 доз.

Вакцинация всех желающих начнется не раньше, чем во второй четверти 2021 года.