"Мечта стала реальностью". В Латвию прибыли американские военные вертолеты Black Hawk

Мечта стала реальностью, заявил в четверг, 23 февраля, командир Национальных вооруженных сил (НВС) Леонид Калниньш во время торжественной церемонии по приему вертолетов Black Hawk на авиабазе в Лиелварде.

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Церемонию можно было бы свести к уровню рутинного мероприятия, однако эти вертолеты являются огромным шагом в развитии военно-воздушных возможностей Латвии, когда "приходим к четкой структуре, состоящей из специалистов, инфраструктуры, летательных аппаратов и высокого профессионализма", отметил Калниньш.

Это первый шаг, поэтому командующий НВС уверен, что мы еще увидим большие успехи в развитии возможностей.

Министр обороны Инара Мурниеце отметила, что в 1919 году, когда был создан первый авиационный флот вооруженных сил, обороноспособность страны увеличилась.

"После восстановления независимости понять, что вооруженные силы необходимо формировать, чтобы оккупация не повторилась, а в воздушном пространстве необходим контроль", — подчеркнула министр.

Она также заявила, что вертолеты американского производства были далекой, труднодостижимой мечтой, и теперь мы можем гордиться ее осуществлением. Военно-воздушные силы модернизируются, кроме того, этот проект является отличным примером сотрудничества Латвии и США. Мурниеце надеется, что будут еще новые проекты.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года Кабинет министров поддержал закупку четырех новых вертолетов Black Hawk за примерно 175 миллионов евро, заключив межправительственный договор с США.

11 декабря 2022 года вооруженные силы США поставили первые два из четырех заказанных Латвией вертолетов Black Hawk.