Медиаэксперт: общественные СМИ — сторожевые псы демократии, но уши и хвост у них прижаты
Foto: LETA

Латвийские политики недооценивают значимость общественных средств массовой информации и выделают им заметно меньшее финансирование на фоне остальных стран Европы. Об этом в эфире программы Латвийского радио 4 "Домская площадь" заявила медиаэксперт, руководитель Балтийского центра содействия развитию СМИ Гунта Слога.

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Как отметила Слога, с конца марта, когда политики попытались форсировать объединение общественных СМИ, прошло уже полтора месяца.

“Ясно, что общественные СМИ в медиапространстве Латвии — достаточно крепки, их содержание разнообразно, а качество — высоко. Но дискуссия о едином СМИ и его финансировании длится уже десять лет. [...] Пока же мы знаем, что общественные СМИ в Латвии получают меньшее финансирование, чем практически вся остальная Европа. Масс-медиа и сейчас являются сторожевыми псами демократии, но мы видим, что уши и хвост у них прижаты — денег недостаточно, сохраняется угроза безопасности и дезинформации", — посетовала медиаэксперт.

По мнению главы Балтийского центра содействия развитию СМИ, самим власть имущим не помешал бы курс медиаграмотности.

"Министр культуры не приходит ни на одну дискуссию о медийных вопросах. Нам нужен курс медиаграмотности для политиков — иногда кажется, что они вообще не понимают роль медиа в обществе. [...] Одним из важнейших вопросов по-прежнему остается финансирование — важно, чтобы оно не зависело от какой-либо конкретной партии, которая завидует каким-либо министерствам", — заключила Слога.

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