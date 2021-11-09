Медик: Латгале может не справиться с таким количеством больных Covid-19

На данный момент Латгале платит высокую цены всеми возможными способами, такое мнение о ситуации на востоке Латвии высказал в интервью TV24 председатель правления Veselības centrs 4 Марис Ревалдс.

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По мнению Ревалдса, ситуация в регионе обусловлена низким охватом населения вакцинацией и высоким уровнем недоверия к латвийским властям и официальным распоряжениям.

Глава медучреждения указал, что частные медицинские центры в Латгале "взяли на себя" всю работу, связанную с тестированием на коронавирус и вакцинацией. Таким образом они позволяют больницам быть менее загруженными и помогают экономить ресурсы.

"Ситуация катастрофична еще в одном аспекте — в Латгале самое большое количество невакцинированных медиков, что после 15-го числа еще сильнее ударит по этим больницам. Планы по оказанию помощи региону, скорее всего, направлены на то, как улучшить ситуацию в других частях Латвии, чтобы взять часть пациентов, с которыми латгальские больницы не справляются. Конечно, есть вероятность, что в Латгале привлекут рабочую силу, руки помощи", — допустил Ревалдс.

Хотя тот факт, что заболеваемость Covid-19 в стране снижается, к сожалению, по-прежнему будет наблюдаться отрицательная инерция в отношении пациентов, которые еще отправятся в больницы.

По словам Ревалдса, важно понять, почему в Латвии такая высокая доля госпитализаций и, возможно, случаев смерти от Covid-19. Это связано с недостаточным участие первичной и вторичной медицинской помощи, считает глава Veselības centrs 4.

"Возможно, семейным врачам нужно делать больше, успешнее и активнее лечить пациентов дома", — отметил Ревалдс.