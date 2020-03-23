Медикам, которые борются с коронавирусом, временно поднимут зарплаты на 20%

Медработники, которые работают над предотвращением и уменьшением распространения коронавируса, получат прибавку к зарплате в размере 20%. Об этом после заседания коалиции сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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По словам премьера, во вторник, 24 марта, правительство собирается поддержать доплаты медикам, которые работают "на первой линии фронта" в борьбе с Covid-19.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Развитие/За!") предложила увеличить зарплаты работникам "неотложки", эпидемиологам из Центра контроля и профилактики заболеваний, работникам лабораторий, приемных отделений и всему персоналу Инфекционного центра.

На прошлой неделе Сейм отказался поднять зарплаты всем медработникам.

Против голосовала в том числе фракция KPV LV. Министр благосостояния Рамона Петравича, которая является членом KPV LV, пояснила, что в этот раз правительство приняло решение единогласно, а прошлый раз фракция голосовала против законопроекта потому, что он там не было чётко сформулировано, кто, как долго и в каком виде будет получать надбавки.

По словам Петравичи, будет рассматриваться и вопрос о временном увеличении зарплат представителям других профессий, которые сейчас подвергают себя риску — например, полицейским — но в приоритете сейчас медики.