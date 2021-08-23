Медики готовятся к забастовке. Минздраву даны на размышления три дня

Во вторник в Министерство здравоохранения подано официальное заявление о забастовке от Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода. Медики будут бастовать, если младшему медперсоналу и санитарам не поднимут зарплаты. У Минздрава есть три дня, чтобы дать свой ответ, сообщает портал rus.lsm.lv.

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"Младший персонал получает где-то около 800 евро до уплаты налогов. Министерство собирается в следующем году и в 2023 году не повышать заработную плату, несмотря на то, что они получают меньше всех. Дискриминировать младший и технический персонал — это очень плохо. Министерство, к сожалению, к нашим просьбам и призывам не прислушалось, следовательно, не остается другого выхода, как перейти к требованиям", — заявил глава профсоюза Валди Керис Русскому вещанию LTV.

Требования профсоюза такие: повышение средней зарплаты технических сотрудников на 5% в год в ближайшие три года, медикам — врачам, медсестрам и младшему персоналу — на 10%. Если требования не будут выполнены, то уже в сентябре помощники медсестер и санитары в знак протеста могут не выйти на работу.

По плану Министерства здравоохранения, через пять лет средняя зарплата врача в Латвии будет составлять 3,6 тыс. евро на бумаге — вместо нынешних 2170 евро. Уже в следующем году врачам и медсестрам министерство повысит зарплаты на 8-9%, а потом еще больше.

До 2025 года увеличится зарплата и помощников медсестер. Сейчас это 837 евро, станет 1036. Однако рост окладов для этой категории медиков начнется только с 2024-го. Это категорически не устраивает профсоюз.