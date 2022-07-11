Медики: К ношению масок, как в разгар Covid-19, вернемся не скоро

Кривая заболеваемости Covid-19 снова пошла вверх, но в отличие от предыдущих волн инфекции, тревогу у медицинских специалистов пока не вызывает, сообщает LTV. Эта волна коронавируса угрожает главным образом непривитым людям. И — по всяком случае, пока — не планируется вводить какие-либо ограничения, пишет портал Rus.Lsm.lv.

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В Латвии по-прежнему доминирует подтип Covid-19 "омикрон". В больнице им. П. Страдиня анализы выявили у двух больных "дельту", но остальные 390 углубленных анализов, взятых в рамках программы секвенирования, показали наличие омикрона и 20 его вариантов. Преимущественно это BA1 и BA2, которые постепенно вытесняются BA4 и BA5. Люди переносят все их в сравнительной легкой форме, говорит заведующий Национальной референтной лабораторией Восточной больницы (RAKUS) Сергей Никишин:

"Если человек переболеет первым или вторым омикроном — то он может повторно заразиться и четвертым-пятым, что мы и видим: например, в Европе доминировать начинают четвертый-пятый".

Однако поскольку для вариантов омикрона свойственно вызывать не столь тяжелые формы болезни, чем при дельте, рост заболеваемости, наблюдаемый сейчас по всей Европе, не очень беспокоит инфектологов.

"Большинство общества — вне зоны высокого риска, даже если заболеют, поэтому, подобно тому как это сейчас и в других странах, такие огромные перемены в поведении, по-моему, не требуются", — заявил инфектолог больницы им. П. Страдиня Уга Думпис.

В группе риска — невакцинированные люди, а также пациенты с иммуносупрессией.

В то же время, по оценке Думписа, поддерживающая четвертая доза вакцины нужна только людям из групп особо высокого риска и для пожилых людей, причем не ранее сентября. Пока же дополнительную вакцинацию назначают в редчайших случаях.