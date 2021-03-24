Медики получают письма с угрозами из-за разъяснения вопросов, связанных с Covid-19

Медики, в том числе молодые врачи и семейные врачи, иногда получают письма с угрозами из-за того, что занимаются разъяснением вопросов, связанных с Covid-19, прозвучало на комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, передает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Об этом сообщила депутат Сейма Анда Чакша (Новое Единство) со ссылкой на парламентского секретаря Минздрава Илмарса Дуритиса. Она спросила, знает ли об этом министр здравоохранения и планирует ли министерство обратиться в правоохранительные органы.

Президент Общества врачей Илзе Айзсилниеце подтвердила эту информацию, указав, что письма с угрозами получили в том числе семейные врачи.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что министерство в курсе этой ситуации и готово помочь врачам обратиться в правоохранительные органы. Он добавил, что сам получил неприятные сообщения и сейчас раздумывает, как поступить.