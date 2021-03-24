Медики получают письма с угрозами из-за разъяснения вопросов, связанных с Covid-19

Медики, в том числе молодые врачи и семейные врачи, иногда получают письма с угрозами из-за того, что занимаются разъяснением вопросов, связанных с Covid-19, прозвучало на комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, передает LETA.
Об этом сообщила депутат Сейма Анда Чакша (Новое Единство) со ссылкой на парламентского секретаря Минздрава Илмарса Дуритиса. Она спросила, знает ли об этом министр здравоохранения и планирует ли министерство обратиться в правоохранительные органы.
Президент Общества врачей Илзе Айзсилниеце подтвердила эту информацию, указав, что письма с угрозами получили в том числе семейные врачи.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что министерство в курсе этой ситуации и готово помочь врачам обратиться в правоохранительные органы. Он добавил, что сам получил неприятные сообщения и сейчас раздумывает, как поступить.