Медики присоединятся к шествию протеста учителей в апреле

Организации работников здравоохранения готовы присоединиться к шествию протеста учителей в апреле, сообщила агентству LЕТА президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце.

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Она отметила, что ничтожное финансирование медицины и запланированное с 1 апреля мизерное повышение оплаты труда медиков ничего не изменят в здравоохранении, которое не получало адекватного финансирования в течение 30 лет.

"Это даже не покрывает инфляцию и никак не приближает нас к среднему уровню соседних стран — Литвы и Эстонии, а также Европы", — сказала Айзсилниеце.

Поэтому организации медицинских работников готовы протестовать и призывают общество присоединиться к борьбе за современное и доступное здравоохранение для всех.

Как сообщалось, средняя зарплата медицинского персонала с 1 апреля будет увеличена на 120 евро (брутто). Так, средняя зарплата врачей вырастет на 6,1%, медсестер, акушерок и помощников врачей — на 10,1%, младшего медицинского персонала — на 16,1%. Среднее повышение зарплат немедицинского, вспомогательного персонала составит 22,76 евро.

Латвийский профсоюз работников образования и науки 24 апреля планирует организовать акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку учителей по всей Латвии в знак протеста против того, что правительство не выполняет данные учителям общения по повышению зарплат и рабочей нагрузке.