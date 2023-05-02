Медики собираются подать в суд на больницу Страдиня

Председатель правления Рижской университетской больницы им. П. Страдиня Риналд Муциньш издал приказ о переводе в другие отделения двух высокопрофессиональных помощников врачей и медсестры, а также опытного главного врача центрa неотложной медицинской помощи (ЦНМП. Медики готовят иск против стационара, пишет со ссылкой на Latvijas avīze агентство LETA.
Надо сказать, что 7 марта в Latvijas аvīze вышла публикация "Доктор, где вы?", осветившая значительные проблемы в организации работы ЦНМП. В статье также было процитировано письмо врачей правлению больницы.
Редакции известны имена и фамилии этих медиков, но они просили не упоминать их публично. Открыто высказав свои мысли как о нерешенных проблемах в ЦНМП, так и о грубом поведении заместителя начальника центра Роберта Фурманиса по отношению к коллегам, эти медики пережили несколько весьма неприятных ситуаций.
Руководитель больницы Муциньш даже не счел нужным лично ознакомить сотрудников со своим распоряжением, а попросил одного из коллег передать его. В настоящее время с помощью профсоюза находящиеся в центре скандала медики готовят иск против больницы Страдиня, которая, по их мнению, издала незаконный приказ в нарушение закона о труде.
Руководитель профсоюза, анестезиолог и реаниматолог Сармите Плуме сообщила: "Конечно, мы будем защищать наших сотрудников демократическими методами. Сотрудники ЦНМП обратились в правление с просьбой отменить изданный приказ о переводе их в другие отделения, но этого сделано не было, а сейчас, к сожалению, дело зашло уже так далеко".
По поводу неприятностей, случившихся не только с ними, но и другими коллегами по причине неприемлемого, неуважительного отношения Фурманиса, сотрудники ЦНМП также обратились в комиссию больницы по этике, которую возглавляет врач-эндокринолог Лаума Яунозола (в настоящее время у комиссии другой руководитель, так как срок полномочий предыдущей комиссии истек).
Яунозола ранее сообщила, что рассматривается вопрос об улучшении коммуникации и культуры работы в ЦНМП. Дать более подробные объяснения она не пожелала, добавив лишь, что, выражая свое мнение правлению больницы, она отметила, что некоторых людей к руководящим должностям не стоит допускать.