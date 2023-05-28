Медучреждениям просят компенсировать подорожание энергоресурсов на 11 млн евро

Министерство здравоохранения призывает правительство Латвии принять решение о выделении стационарным лечебным учреждениям 11 млн евро для частичного покрытия увеличения стоимости энергоресурсов.

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В Минздраве поясняют, что тенденция роста цен на электроэнергию напрямую влияет на стоимость медицинских услуг в медицинских учреждениях. В результате, по мере удорожания фактических затрат, запланированных в тарифах, без финансового покрытия медицинские учреждения рискуют оказаться не в состоянии предоставлять запланированные услуги без убытков при сохранении положительного баланса медучреждения.

Минздрав отмечает, что краткосрочные прогнозы цен на электроэнергию в Латвии показывают, что оптовые цены останутся на текущем уровне, то есть "со значительным повышением цен". При этом долгосрочные прогнозы указывают на снижение цены на электроэнергию до уровня 60-80 евро за мегаватт.

Поэтому проект приказа предусматривает перераспределение ассигнований из бюджетной программы "Финансирование компенсации увеличения расходов на энергоресурсы и питание" в размере 11 млн евро на бюджетную подпрограмму Минздрава "Оказание плановых стационарных медицинских услуг" для частичного покрытия увеличения стоимости энергоресурсов для стационарных лечебных учреждений.

В прошлом году латвийским больницам из госбюджета было выделено 14 млн евро на покрытие подорожавших энергоресурсов.