Мелбарде: арсенал санкций ЕС против России и Беларуси еще не исчерпан

Депутат Европарламента Даце Мелбарде (Национальное объединение) считает, что санкции нужно усиливать и их арсенал Евросоюз еще не исчерпал. Об этом она сообщила агентству LЕТА.

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Она считает, что должны быть существенно ограничены основные источники дохода России — например, торговля нефтью. По ее мнению, нужно работать и над тем, чтобы санкции было сложнее обойти.

Она отметила, что пятый пакет санкций включает в себя расширенные индивидуальные санкции против российских олигархов и пропагандистов, а также против банков, государственных транспортных лизинговых компаний и предприятий, занимающихся машиностроением, электроникой и военной промышленностью. Кроме того, будет действовать эмбарго против судов под российским флагом — им нельзя будет заходить в европейские порты.

Эмбарго будет действовать и на сухопутный транспорт — по земле в ЕС нельзя будет ввозить уголь и другое топливо. Будет расширение санкций и в финансовом секторе — запрет на ввоз евро в Россию и Беларусь, запрет на криптовалютные депозиты и т. д.

Она подчеркнула, что ЕС каждый день платит России около 700 миллионов евро за газ, уголь и нефть. "За последний месяц мы перечислили России более 20 миллиардов евро, что снижает эффективность санкций. Мы должны прекратить финансировать военную экономику России", — подчеркнула Мелбарде, добавив, что 40% российского бюджета — это доходы от энергоимпорта, а ВВП Еврозоны из-за санкций снизится в худшем случае на 1,4%. В случае Германии — на 3%, но это, подчеркнула Мелбарде, цена безопасности.

Она добавила, что Евросоюзу следовало бы сильнее бороться с российской пропагандой, которая "программирует русскую диаспору", и призвала поддержать независимые медиа из Украины, Беларуси и России, как это уже сделала Латвия, дав возможность работать здесь российским оппозиционным СМИ.